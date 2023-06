Leonel Moura: “A Inteligência Artificial vai dar cabo das artes tal como elas são criadas e integradas nos sistemas de divulgação e ensino”

NUNO FOX

Leonel Moura, 73 anos, artista conceptual e autor do monumento de homenagem a Almada Negreiros, fala com a propriedade de quem veio do futuro: “A vasta maioria da arte que se produz hoje já é obsoleta e não tem explicação nenhuma a não ser para a pessoa que faz aquilo”. Pode parecer o fim da arte, mas é apenas um dos muitos impactos que se preveem para uma nova era alavancada pela Inteligência Artificial generativa que pesquisa informação em múltiplos repositórios e tanto escreve poemas, como desenha ilustrações ou programa software – com intervenção mínima ou nula por parte dos humanos. Em entrevista para o podcast Futuro do Futuro, o pioneiro mundial da arte produzida por robôs considera que a Humanidade está longe de imaginar o que aí vem – e por isso mantém-se impreparada, para um futuro em que as máquinas assumem o protagonismo e aos humanos pouco mais resta que se entreterem, talvez a pintar, talvez a escrever, ou talvez a fazer música – mas não com o mesmo móbil artístico da atualidade. “A ideia de autoria faz pouco sentido. Estamos a passar de um humano, enquanto criador das coisas, para nos tornarmos nas pessoas que desencadeiam as coisas”, avisa Leonel Moura.

NUNO FOX

Habituado à crítica e ao desdém permanente de alguns círculos artísticos, Moura não se coíbe de apelidar o denominado mundo da cultura como uma entidade “conservadora e reaccionária”, que “só promove o passado, quando o futuro está aí a cair todos os dias”. Sobre o papel do Ministério da Cultura dita o mesmo desfecho que já antevê para museus e outros organismos dedicados à divulgação artística: “É uma entidade obsoleta, não serve para nada”. Pode ouvir estas e muitas outras frases sobre o que nos reserva a Inteligência Artificial do mais tecnológico e futurista dos artistas portugueses no episódio da nova temporada do Futuro do Futuro.

Tiago Pereira Santos