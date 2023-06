Cristina Amaro, CEO da The Empower Brands House: "As pessoas desistem dos líderes. Muitas deixam a empresa porque já não suportam o chefe"

É de combinações improváveis que falamos neste episódio. Ousamos combinar na mesma frase o impensável, as palavras amor, gestão e liderança. O resultado foi a job discription certa para uma das profissões do futuro: chief love officer. Cristina Amaro, presidente executiva da The Empower Brands House e autora do livro “Chief Love Officer”, é a convidada do “O CEO é o limite”. Falamos do poder transformador do Amor nas organizações.