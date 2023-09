Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution: "É muito duro olhar nos olhos de alguém e dizer que não temos capacidade para pagar ordenados"

Quando olha para trás, para o caminho que percorreu, Margarida Almeida, hoje presidente executiva da Amazing Evolution, tem apenas uma certeza: “Se não tivesse passado pelo que passei, se a empresa para a qual trabalhava não tivesse sido declarada insolvente, não tinha criado empresa nenhuma. Era muito feliz onde estava”.

O destino, porém, tinha outros planos para a advogada que aprendeu a ser gestora “à força” e no terreno. Formada em Direito, Margarida Almeida iniciou a carreira na banca e no currículo acabaria ainda por somar uma passagem pela então Petrogal, antes de se apaixonar pela área dos investimentos imobiliários, no grupo Imocom.

A empresa onde, vinca, “era muito feliz” acabaria por ser declarada insolvente, deixando Margarida - na altura diretora do departamento jurídico - com um conjunto de empreendimentos hoteleiros à beira do fracasso nas mãos e centenas de trabalhadores em risco.