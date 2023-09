Helena Freitas, CEO da Sanofi Portugal: "Tive a benção de estar em empresas onde promover mulheres em licença de maternidade é normal"

Economista de formação, Helena Freitas nunca foi de fechar portas. O seu primeiro emprego foi na área da consultoria, na Ernst & Young, onde esteve três anos, chegando a integrar projetos em Moçambique. Quando quis mudar de emprego enganou-se na cadidatura e acabou a ser chamada para uma entrevista numa área de que não gosta particularmente, a Banca.

Desse momento recorda a pergunta fatídica do recrutador: “então Helena, porque é que quer trabalhar na Banca?”. Respondeu com honestidade. “Eu não quero trabalhar na Banca, enganei-me a enviar o currículo e não pude voltar atrás, mas achei que devia vir à entrevista”, disse. E marcou pontos. Saiu de um entrevista para uma vaga na banca, com um emprego temporário na indústria farmacêutica, na norte-americana Bristol Myers. Ao fim de um mês a vaga tornou-se permanente.