1989: o ano em que dissemos adeus a Lenine

1989 é um ano recheado de acontecimentos e contradições históricas, como sempre no devir da humanidade. George Bush (pai) toma posse como Presidente dos Estados Unidos da América. A União Soviética abandona o Afeganistão e o sindicato Solidariedade, de Lech Walesa, inicia negociações com o Governo polaco para a sua legalização. Salman Rushdie é declarado persona non grata pelo regime iraniano, na sequência da publicação do livro Versículos Satânicos, que os ayatollahs consideram ofender o Islão. Nas meias-finais da Taça de Inglaterra, no estádio de Hillsborough, 96 adeptos do Liverpool morrem esmagados pela multidão, depois da queda de uma barreira de proteção numa zona sobrelotada do estádio. Na praça Tiananmen, em Pequim, os tanques do exército chinês matam brutalmente centenas de jovens que se manifestavam pela democracia. Em Angola, José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi acordam um cessar-fogo do conflito que dura desde 1975. E o ano chega ao fim, em dezembro, com Bush e Gorbachev a anunciarem o fim da Guerra Fria. Novos amanhãs pareciam cantar, menos de um mês após a queda do Muro de Berlim.



José Fernandes

No plano nacional, não falta turbulência política, apesar da maioria absoluta do Governo de Cavaco Silva ou, se calhar, por isso mesmo. A ministra da Saúde Leonor Beleza está em conflito aberto com os médicos. O ministro das Finanças Miguel Cadilhe lida com o escândalo de ter tido isenção da sisa na compra de um apartamento nas luxuosas torres das Amoreiras. Polícias manifestam-se no Terreiro do Paço pela criação de um sindicato e a manifestação acaba com um número indeterminado de feridos depois de um carro de água, conduzido por outros elementos da polícia em funções, disparar sobre os manifestantes, no que ficou para a história como “secos contra molhados”.

Joao Girao