Marcelo e Costa: “um duelo infanto-institucional”

A vida política dominada por um "duelo infanto-institucional", nas palavras do cronista, o que garante são dois anos e meio de instabilidade. Entre o veto político, conhecido no fim das férias do Presidente, e a visita à Polónia, onde Marcelo foi apanhar um comboio para Kiev, a semana volta a ficar marcada pelo que se passa naquela zona do Globo. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, seguia a bordo de um jato que se despenhou nos arredores de Moscovo, mesmo sendo um desfecho esperado faz o improviso deste episódio do podcast "Miguel Sousa Tavares de Viva Voz".