Nuno Vasconcellos e Sá, CEO da têxtil Torres Novas: "Foi um golpe de fé. Investi o que tinha, garantindo apenas que não ia passar fome"

Em conjunto com o tio-avô, último administrador da empresa antes da insolvência, e com dois sócios - a mulher, Inês Vaz Pinto, e um amigo e ex-colega na Boston Consulting Group (BCG), Miguel Castel-Branco - começou a preparar o relançamento da marca Torres Novas em 2019 e colocou-a no mercado em 2020, tendo como principal cliente a indústria hoteleira, nacional e internacional. “Foi um golpe de fé. Investi tudo o que tinha, apenas com o cuidado de garantir que não ia passar fome”, recorda. Problema? Não contava com uma pandemia.

O primeiro ano foi difícil. Nuno e os sócios ficaram meses sem receitas, o que os obrigou a afinar estratégias e antecipar algumas etapas do desenvolvimento do negócio. Recorreram à única alternativa que de facto queriam evitar: o financiamento externo. “Foi uma medida ponderada, tendo como limite aquilo que os três sócios estavam na disposição de pagar, com os empregos que acabariam por ter de arranjar, se tudo corresse mal”, recorda.

A partir dai foi “aprender a bordar”, diz, e não em sentido figurado. Para manter a marca de têxteis de banho no mercado, a equipa apostou no online e avançou, mais cedo do que o previsto, para a personalização. O resultado foi uma chuva de encomendas: “tivemos de comprar uma máquina de bordar, aprender a bordar e fazíamos turnos a bordas para garantir as entregas”. É por isso que gosta de se definir como “um CEO simpático…e que sabe bordar”.