O pacote "Mais Habitação" do Governo é uma (des)ajuda?

Arrendamento coercivo, uma taxa especial no alojamento local e o fim dos vistos gold são algumas das medidas de um pacote (quase) finalizado pelo Governo, o programa “Mais Habitação”.

De fora ficaram, por enquanto, as questões relacionadas com o ordenamento do território e a facilitação de licenciamentos, que estarão em discussão pública até 27 de abril.

As medidas do programa “Mais Habitação” analisadas por Vítor Andrade, jornalista e coordenador de economia do Expresso, que explica algumas dúvidas e levanta outras.