O Braga sem pausa está na Champions e um José Mota sem boné teve um Farense avassalador

Começámos pelo SC Braga que não teve medo em atacar para entrar, 10 anos depois, na Liga dos Campeões, além das equipas que estão nesta edição da prova. Depois, fomos aos sinais contraditórios dados por Roger Schmidt no Benfica, à dependência do FC Porto no jogo exterior e à falta de entendimento entre os avançados do Sporting. Acabámos com um ‘Totti ou Rubiales’ (com direito a referência a ‘Garota Não’) e a arte que Xabi Alonso transplantou da sua carreira de jogador para o Bayer Leverkusen que treina na Alemanha. Emissão conduzida por Diogo Pombo