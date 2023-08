Desde que foi tornada pública a investigação do Ministério Público à Altice Portugal que pelo menos 10 quadros de topo da empresa foram suspensos de funções. Patrick Drahi, o fundador da empresa, numa rara aparição, decidiu apresentar os resultados do grupo. Clara tentativa de gestão dos danos causados pela investigação tendo-se declarado chocado, traído e profundamente desiludido com o que se terá passado. O que sabemos da investigação, quais os próximos passos e o que pode significar para o futura da maior Telecom a operar em Portugal.