Um piquito para ti, um piquito para mim, olarilólé!

Quer mandar beijinhos para alguém? Vai depender muito do sítio onde quer dar o beijinho. Neste episódio do podcast mais beijoqueiro de Portugal, Júlia Pinheiro, Rui Zink, Manuel Serrão e Rita Blanco emocionam-se com tanta intimidade que até, imaginem, anunciam que vão concorrer à Presidência da República.