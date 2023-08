“PSD e CDS podem percorrer um caminho comum”

O ex-líder do CDS Paulo Portas foi a primeira figura de cartaz a aparecer na Universidade de Verão do PSD. Também lá vai a centrista Cecilia Meireles e da constelação de estrelas fazem parte também Durão Barroso e Marcelo Rebelo de Sousa. A presença do Presidente da República tem uma leitura política e é disso que nos fala a editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço.