“A rentrée política é um ritual nostálgico e ridículo, como as músicas e os filmes de Natal que são sempre os mesmos”

Neste episódio de “Miguel Sousa Tavares de Viva Voz”, fala-se também do ponto 2 do texto deste fim-de-semana, onde o cronista retoma a guerra da Ucrânia para dar conta que: "a maioria das referências nos media a Think Tanks em artigos sobre a guerra provêm de instituições cujos financiadores lucram com as despesas militares dos Estados Unidos, com a venda de armas e, em muitos casos, directamente com o envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia”.