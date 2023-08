“A doença mental depende de múltiplos genes e da interação entre estes e o contexto social”

Não é possível perceber a origem de uma doença mental sem considerar vários fatores, nomeadamente biológicos, genéticos, psicológicos e sociais. “Há um consenso grande em torno da ideia de que a doença mental não tem uma causa única, podendo estar associa­da a diferentes fatores que interagem constantemente entre si”, assegura José Miguel Caldas de Almeida, psiquiatra e professor na Nova Medical School, no mais recente episódio do “Que Voz É Esta?”, o podcast do Expresso sobre saúde mental.

No episódio lançado esta sexta-feira, o ex-coordenador nacional para a saúde mental explica que “vários fatores genéticos ou biológicos só são ativados em função de fatores sociais” como o estatuto socioeconómico, a privação financeira, o nível de qualificações e as desigualdades sociais. “Graças aos estudos epidemiológicos que foram sendo feitos, e que constituíram, a partir dos anos 80 do século passado, um importante avanço nesta área, sabemos que a prevalência da esquizofrenia em pessoas com menos rendimentos é 3,5 vezes maior do que em pessoas de estratos económicos mais altos e na depressão a diferença é cerca do dobro”, exemplifica.

A explicação para essa diferença, entre outros fatores, tem a ver com o facto de as pessoas mais pobres “terem problemas na vida muito maio­res do que as mais ricas e enfrentarem situações de muito stresse”, desde logo porque não têm dinheiro nem segurança no emprego e vivem em casas com menos condições. De acordo com Caldas de Almeida, o stresse crónico está associado ao aparecimento de várias doenças, físicas e mentais, “através de vias neurofisiológicas, imunológicas e endócrinas”.

A interligação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais faz com que seja necessário o contributo de diferentes áreas de estudo, da psiquiatria e psicologia à neurologia, farmacologia e sociologia, para compreender — e tratar — a doença mental. “Estamos condenados, e bem, a colaborar uns com os outros”, sublinha.