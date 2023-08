Olá nova época, toma lá uma Supertaça com espetáculo à portuguesa

No episódio de estreia do ‘No Princípio Era a Bola’, o novo podcast da Tribuna Expresso, Tomás da Cunha e Rui Malheiro esmiúçam o que se viu de Benfica e FC Porto no primeiro clássico da época, antes de dissecarem as novidades no SC Braga e Sporting e de distribuírem os prémios com que, a cada semana, vão destacar jogadores ou equipas do futebol português e lá de fora. Emissão conduzida por Diogo Pombo