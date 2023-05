O "desestabilizador" Marcelo, os "disparates do Governo" e o "incapaz" Galamba. E a importância do adjunto Pinheiro

"Altamente crítico" da atuação do Presidente da República, Miguel Sousa Tavares considera que Marcelo Rebelo de Sousa se transformou, neste segundo mandato, num "grande fator de instabilidade". O cronista esteve atento ao discurso do Chefe do Estado e concluí que "não acrescentou absolutamente nada" e que é "impossível ainda ser mais vigilante e interventivo". A crer na veracidade das palavras do PM (ideia sublinhada), Sousa Tavares elogia a decisão de Costa no caso Galamba. Para o ministro sobram palavras duras, tal como para o PSD que, de acordo com o cronista, "não existe". Ouça o podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz.