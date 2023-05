O BCE moderou a subida dos juros... mas quando irá parar?

Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, anunciou uma subida das taxas de referência de apenas 25 pontos-base. Um valor mais moderado do que o das últimas seis vezes, quando o BCE subiu entre 50 e 75 pontos-base. A decisão está em linha com a da Reserva Federal dos Estados Unidos da América e do outros grandes bancos centrais.

Este é o ciclo de subida de juros mais agressivo desde a criação do euro, em 1999.