Costa vs Marcelo: de que lado está a força? E quem ganha numa luta de escorpiões?

Dia 4 de maio escreve-se, em inglês, may the forth. A semelhança com a frase mais simbólica da saga de Goerge Lucas, “may the force be with you”, fez que com os fãs marcassem o dia na agenda como o dia da Guerra das Estrelas. Ora, por cá, foi exatamente a 4 de maio que Marcelo declarou oficial o fim da coabitação estratégica com António Costa.

Nesta reunião extraordinária da Comissão Politica, moderada por David Dinis, os comissários Liliana Valente, Rita Dinis e Vítor Matos questionam se esta guerra era inevitável, as possíveis sequelas e a era de absoluta imprevisibilidade que se segue na política portuguesa.

A sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita, a ilustração de Carlos Paes com a ajuda do programa Leonardo.ai.