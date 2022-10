"Não lhes perdoeis, Senhor pois eles sabem o que fizeram": os abusos num "mundo submerso e sinistro" e as desculpas de Marcelo

No improviso do podcast que acompanha o texto, acrescenta-se a análise à reação (e ao pedido de desculpas) do Presidente da República perante os números divulgados. Sousa Tavares diz que Marcelo não foi mal interpretado porque disse, na realidade “aquilo que pensava”, fruto do facto de ser um católico da velha guarda. O caso, entende o comentador, vai deixar marcas na relação com os portugueses.

tiago pereira santos

