O super-juiz vai entrar na pré-reforma

Ganhou fama como juiz de instrução, mandou prender muitos VIP, enquanto esteve no Tribunal Central de Instrução Criminal, mas agora candidatou-se a um lugar no Tribunal da Relação. É uma promoção que nunca quis por considerar que era um lugar de “inércia”, mas com 61 anos e mudanças profundas no “Ticão”, Carlos Alexandre está de saída.

tiago pereira santos

