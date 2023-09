Entre Belém e São Bento, "não é saudável para o país um clima permanente de tensão”

“O país já tem tantos problemas económicos, sociais, na habitação, saúde, educação e nos impostos, dispensa bem mais um problema de natureza institucional”, avalia assim Luís Marques Mendes a situação entre Belém e São Bento, após o silêncio do primeiro-ministro para com o Presidente da República no Conselho de Estado ter feito escalar as tensões que se arrastam entre ambas as figuras do Estado desde o caso de Galamba. O comentador olha ainda para o início, a meio gás, do ano letivo, com falta de professores e de condições para os alunos. Lamenta a falta de planeamento na educação, mas também, os atrasos na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência - "a bazuca das bazucas". Este programa foi emitido na SIC a 10 de setembro. Ouça em podcast a opinião de Luís Marques Mendes.