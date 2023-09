“Pensei que o restaurante fosse ruir com um amigo nosso lá dentro”: o jantar mais assustador da vida de um português em Marrocos

Os empregados de mesa queriam ajudar os clientes e ao mesmo tempo queriam eles mesmos fugir. As escadas do terraço onde Edgar Drago estava a jantar com os amigos eram demasiado estreitas para caber mais do que uma pessoa. A evacuação foi feita em fila indiana. O português, de 22 anos, demorou “dois ou três segundos” a entender o que se estava a passar, e quando os pratos, as cadeiras, os candeeiros e também as pessoas começaram a cair ao chão, teve medo de não sair vivo do susto.