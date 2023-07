Marques Mendes: “O Estado está bem porque está cheio de dinheiro, está a cobrar impostos a mais”

Na componente macroeconómica, Portugal está muito bem. O país tem a maior carga fiscal de sempre, a maior receita fiscal e os maiores fundos da UE de sempre. Só que a nação não está tão bem quanto o Estado. “O Estado está a cobrar impostos a mais”, reflete Marques Mendes. Os números que o Governo apresenta são bons mas isso não se reflete na qualidade de vida: a subida dos juros, a falta de casas, o aumento do custo de vida e as listas de espera intermináveis no SNS apertam cada vez mais as famílias portuguesas. O Governo e o país têm todas as condições necessárias para fazer melhor: “Porque é que o país hoje cresce metade do que crescia?”, pergunta o comentador e enumera uma lista de desafios que faltam cumprir. Este e outros temas, incluíndo as eleições em Espanha, no programa exibido no Jornal da SIC a 23 de julho.