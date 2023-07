O conflito que nos martiriza e os problemas da Rússia com “amigos”

No seu comentário semanal, Nuno Rogeiro analisa as últimas operações da justiça a cabo do Ministério Público e da operação contra a imigração ilegal e tráfico humano levada a cabo pela Polícia Judiciária já com elementos dos SEF integrados. Na guerra da Ucrânia há a salientar a entrada do grupo Azov para, aparentemente, ajudar à reconquista de Mariupol. O país ainda precisa de mais apoios para travar as investidas da Rússia que nesta semana destruíram património classificado. Apesar da contínua escalada do conflito, a Rússia está a ter problemas com os países que ainda se aliam com o regime de Putin. As eleições em Espanha foi outro dos temas em análise no Leste/Oeste emitido na SIC Notícias a 23 de julho.