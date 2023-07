Luís Filipe Reis “As mulheres contribuíram muito para a minha carreira”

Foi a fé que salvou o cantor Luís Filipe Reis. Aos 20 anos saiu da Beira Alta e rumou a França com o sonho da música, mas passou muitas dificuldades: “Se Nosso Senhor me ajudar eu nunca mais vou dormir debaixo de pontes”, recorda. A perseverança levou-o ao sucesso, sempre confiando em Deus, e hoje em dia é um dos cantores mais acarinhados de Portugal. As mulheres foram sempre a sua grande inspiração, muitas fãs apaixonaram-se pelo cantor, mas Luís Filipe Reis sempre as tratou com respeito. Numa emocionante entrevista de vida, o artista recorda também as saudades da sua mãe, já falecida, e um segredo que ela guardou até à morte. O Alta Definição com Luís Filipe Reis foi exibido na SIC a 22 de julho.