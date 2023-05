Luís Marques Mendes: “Mariana Mortágua joga agora todo o prestígio e credibilidade que alcançou. Ou ganha ou perde”

"A dificuldade de fazer uma escolha importante: querer liderar um partido de protesto ou um partido com vocação e capacidade de governar", afirma o comentador. A propósito da Operação Tutti Frutti, Marques Mendes diz ser "lado mais negro do Bloco Central de Interesses" a hipótese de haver "contactos entre pessoas do PSD e do PS para acordarem candidatos autárquicos", e apela a que Luís Montenegro se distancie do caso, uma "oportunidade de fazer uma limpeza política indispensável" dentro do partido que lidera. Nesta emissão da opinião de Luís Marques Mendes, na SIC a 28 de maio, houve ainda oportunidade para regressar ao tema do novo aeroporto de Lisboa, ou "D. Sebastião".