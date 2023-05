“Este foi o maior erro político de António Costa como primeiro-ministro. Vai ter pela frente um inferno ainda maior, ficou mais isolado”

Para Luís Marques Mendes, esta era uma crise desnecessária que só agrava o problema da inflação, da perda do poder de compra, do crédito à habitação, entre outros. Para o comentador, era fácil evitar uma crise desta magnitude e não compreende a decisão de abrir uma guerra com Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve sempre ao lado do Governo. “É preciso mais maturidade nesta governação”, remata. Marques Mendes considera ainda que João Galamba já não é um ministro, apesar de considerar que uma remodelação profunda não deverá acontecer. “António Costa cometeu o maior erro desde que é primeiro-ministro.” O comentário de Marques Mendes foi exibido no Jornal da Noite da SIC a 7 de maio.