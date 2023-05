Coroação: Carlos III, o rei que perdeu o poder que tinha como príncipe

Como príncipe de Gales, Carlos era muito interventivo, dizia o que pensava sobre os temas pelos quais tinha mais interesse e escrevia cartas a pressionar ministros e assessores. Agora, como rei, Carlos III sabe que nada pode ser dito ou escrito que pareça uma interferência na actividade do governo. São os poderes do rei de Inglaterra e de mais 14 países. Fazer a monarquia sobreviver é a sua grande missão. Neste episódio conversamos com Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso.