Muito barulho por nada: Esta não é uma verdadeira crise política?

“No essencial, Marcelo Rebelo de Sousa não discorda do Primeiro-Ministro”: esta é uma das opiniões que reúne consenso entre diplomatas internacionais sobre as declarações do Presidente da República sobre a crise no Governo. Por outro lado, há quem afirme que Marcelo não dissolve porque não vê alternativa à direita nem tem armas constitucionais para influenciar o pensamento do executivo. A crise política desencadeada pelo caso Galamba é um dos temas em destaque deste Leste/Oeste, onde é analisado também o funcionamento do SIS e os últimos desenvolvimentos em território Ucraniano. O programa foi exibido a 7 de maio na SIC Notícias.