Os resultados da economia portuguesa: dependência do turismo aumenta e dificuldades das famílias portuguesas são preocupantes

"A nossa dependência do turismo aumentou e temos outras indicações sobre o bem-estar dos portugueses que são muito preocupantes", diz Miguel Morgado. "As dificuldades das famílias portuguesas para garantir as suas necessidades de alimentação por mês são uma evidência", acrescenta. Do outro lado, Pedro Delgado Alves diz que os números mostram que a economia portuguesa está a resistir melhor do que a economia europeia, que arrefece.