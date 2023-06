A estreia de Catarina Martins no Linhas Vermelhas: a viagem de António Costa e a CPI à TAP

Catarina Martins, deputada e agora ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, inicia a sua estreia no Linhas Vermelhas às segundas-feiras, na SIC Notícias, a criticar os "três problemas" da paragem de António Costa na Hungria quando voava de Falcon para Chisinau, na Moldova, depois do "convite que lhe tinha sido endereçado pelo Presidente da UEFA para assistir ao jogo da Final da Liga Europa", segundo próprio. Cecília Meireles acredita que, parecendo uma deslocação oficiosa para assistir a um jogo sem equipas portuguesas, "não se percebe a que propósito foram utilizados os meios do estado português" para o encontro com Viktor Órban. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 19 de junho.