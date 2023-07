2010: Quando Sócrates “jogou aos dados com a sorte dos portugueses” e Passos fez o que “não era possível fazer diferente”

Miguel Morgado apoiou Paulo Rangel para líder do PSD, mas quando Rangel perdeu e Pedro Passos Coelho ganhou, foi rapidamente trabalhar com o homem que um ano depois chegaria a primeiro-ministro. "Foi amor à primeira vista!" e "o que era urgente conseguiu-se": Evitar que Portugal repetisse a Grécia.

Na Tunísia nasciam os primórdios da 'Primavera Árabe'. Na Madeira houve umas cheias trágicas. Mas o tema do ano foi a 'teia' montada pelo então primeiro-ministro socialista. "As mentiras de Sócrates sobre a compra da TVI" foi uma das primeiras manchetes do ano.

