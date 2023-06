1985: a “chapelada” de Jardim que elegeu o “Sr. Silva” e a nostalgia do Bloco Central

NUNO FOX

Jardim assume que forjou "três ou quatro assinaturas" para que a rodagem do Citroen de Cavaco até à ao Congresso da Figueira da Foz lhe abrisse a porta a mais de 30 anos no poder. E João Soares lembra como nem Eanes nem Cavaco foram entusiastas assumidos da entrada do país na Europa.

Por falar de Europa, João Soares não acredita que António Costa troque o atual Governo pela Europa. E Jardim espera que ele não vá, porque "não é um estadista". O ex-líder do PSD/Madeira também aponta o dedo ao seu partido - "as extremas direitas vêm da ausência de líderes carismáticos". E partilha com João Soares uma certa nostalgia do Bloco Central - "Talvez o país hoje fosse muito diferente se o PS e o PSD se tivessem entendido nas alturas certas". Em 1985, Michkail Gorbachev chegou a líder na URSS. Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira. O salário mínimo em Portugal subiu para 19 mil escudos (95 euros). E o país, 10 anos após o PREC, entrou no clube das democracias ocidentais.

