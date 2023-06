António Nogueira Leite: “Lagarde pode estar em Sintra, mas é presidente do BCE e não está a falar só para a Portugal”

Cristine Lagarde sugeriu que os aumentos de salários devem ser moderados até porque a produtividade é baixa. Mas Lagarde foi mais longe. No encontro de banqueiros centrais em Sintra, pediu mesmo aos governos para acabar com os pacotes de ajuda as famílias e as empresas porque estes também estão a tornar a inflação mais resistente. Marcelo Rebelo de Sousa demarcou-se completamente destas afirmações e criticou os banqueiros centrais, recomendando cuidado com o discurso público. Também o ministro das Finanças alertou para o impacto da subida dos juros do BCE nas famílias, nas empresas e nas contas do Estado. Até Luís Montenegro reagiu indiretamente dizendo que a economia portuguesa ganha mais em arriscar numa subida de salários. Já o Governador do Banco de Portugal quer mais previsibilidade na política monetária, mas não se demarcou das polémicas declarações de Cristine Lagarde sobre os salários e os pacotes de ajuda às famílias.