Posto Emissor #155: BLITZ convida Isaura. Do afastamento das redes sociais ao equilíbrio entre dois trabalhos

Isaura é a convidada da semana do Posto Emissor. Depois de editar “Invisível”, o seu primeiro álbum cantado totalmente em português, a artista estreia-se no podcast da BLITZ para falar sobre um grupo de canções que carregam em si “muito amor e esperança” apesar de terem nascido depois de um período de adversidades várias.

O intervalo consciente que resolveu fazer na sua utilização de redes sociais, a forma como lidou com o diagnóstico de cancro da mama que recebeu em 2020, a exposição pública extrema da época em que participou na Eurovisão, a infância vivida numa pequena localidade do interior e o trabalho paralelo à música na área do marketing ligado à ciência foram outros assuntos abordados na conversa com Isaura.

No Posto Emissor desta semana, debruçamo-nos também sobre o recente concerto dos Rammstein em Lisboa, as histórias que marcaram o festival britânico de Glastonbury, a entrevista que fizemos a Josh Homme, líder dos Queens of the Stone Age, e o novo álbum dos islandeses Sigur Rós. Como sempre, deixamos ainda algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

