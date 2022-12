Adultério e divórcio. Traição no casamento pode dar direito a indemnização

O divórcio litigioso já não existe em Portugal desde 2008.

O apuramento da culpa deixou de ser ponderado pelos tribunais na hora da separação.

Mas o casamento, que à luz da lei é um contrato, assenta em deveres conjugais e a violação desses deveres é considerado um ilícito.

Doze mil euros foi o valor que um homem ficou condenado a pagar à ex-mulher depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter dado como provado que, do adultério, resultaram danos morais à esposa, a quem foi diagnosticada uma depressão.

No “Justiça Sem Códigos” desta semana, da autoria da jornalista Ana Peneda Moreira, fique a saber como olha a lei para a traição no casamento.

Com a habitual análise do advogado Paulo de Sá e Cunha.

tiago pereira santos

'Justiça sem Códigos' é um podcast semanal da SIC Notícias. Todas as quintas-feiras a jornalista Ana Peneda Moreira conta com a análise do advogado Paulo Sá e Cunha para uma conversa sobre Justiça, de forma clara e sem tabus. Partindo de casos concretos, são discutidos temas mediáticos e tantos outros ponderados, por todos, na vida quotidiana.

