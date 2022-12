Inflação a subir e remunerações sem acompanhar. Há quem não perca poder de compra no próximo ano, mas são a minoria.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Paula Baptista, diretora-geral da Hays Portugal. A edição esteve a cargo de João Martins.

tiago pereira santos

