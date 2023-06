Santos Populares, 'assédios' nos ginásios, e os golfinhos no Tejo

Em época de Santos Populares, Luana do Bem surge irritada com a forma como tudo se tem desenrolado na capital portuguesa. Para a comentadora, deveriam haver "mais arraiais", para que as pessoas não ficassem concentradas "todas nos mesmos espaços". Mas ainda assim, assume: "Nem os santos sabiam que iam ser populares, mas há festa em todo o lado". Luís Pedro Nunes fala sobre a nova tendência no TikTok, de denúncias a homens que observam mulheres nos ginásios, com Carla Quevedo irritada com as pessoas que não são capazes de interromper uma chamada telefónica "nem por nada". Já José de Pina deixa uma mensagem a quem arranjou pontos negativos sobre o regresso dos golfinhos ao Tejo. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 16 de junho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Planície' de Luís Severo.