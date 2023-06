1984: que legado ficou do neoliberalismo de Thatcher e Reagan?

Durante oito anos, na década de 80 do século XX, o Reino Unido e os Estados Unidos foram governados por dois liberais que deixaram marcas na economia e na geopolítica. Margaret Thatcher governava desde 1979 e Ronald Reagan desde 1981, sendo reeleito em 1984. Nesse ano morreu Yuri Andropov e Mikhail Gorbatchov passou a chefiar o Kremlin. O muro de Berlim acabaria por cair em 1989, com os três no poder e João Paulo II no Vaticano. Sobre este legado, conversamos com o professor da Universidade Nova Luciano Amaral e com o editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro