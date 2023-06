O 10 de junho do Presidente Marcelfie, a “falta de solidariedade” perante os insultos a Costa e as “beliscadelas” trocadas com o Governo

Sobre os "ramos mortos" e a troca de recados entre PR e Governo, considera que o presidente não resiste à "beliscadela" que depois é devolvida. Sousa Tavares esperava mais solidariedade e sensibilidade para com o PM, alvo de cartazes insultuosos, porque "em causa está a dignidade de quem foi eleito". No improviso, falamos das mudanças nos Certificados de Aforro.

