O termo ‘demissexual’, a altura dos Espanhóis vs. Portugueses, e panos de cozinha

Esta semana no Irritações, Carla Quevedo partilha um episódio de busca por todos os termos que cabem na designação LGBTQIA+, com um em específico a causar-lhe irritação - 'demissexual': "Neste caso, só pode haver relacionamento sexual com uma conexão emocional e afetiva prévia. Estão a catalogar algo que não me parece normal". Luís Pedro Nunes aproveitou a ida de Guterres e de António Costa a Espanha, para comparar as diferenças de alturas entre políticos nacionais e espanhóis: "Exijo que daqui para a frente os nossos políticos sejam maiores", afirmou. José de Pina relata uma história com bicicletas GIRA, com Luana do Bem a reclamar de panos de cozinha. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 12 de maio, na SIC Radical, e terminou com o tema 'First Day Of My Life' dos Bright Eyes.