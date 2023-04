Encher os pneus do carro, reservas nos restaurantes, e o comércio tradicional

Esta semana no Irritações, Luana do Bem descreve todo um episódio (difícil), com as suas tentativas para encher os pneus do carro, em quatro bombas de gasolina diferentes. Luís Pedro Nunes fala sobre o ato de reservar mesa num restaurante, e depois não aparecer sem avisar previamente, com Carla Quevedo a criticar o posicionamento de certos influencers. Já José de Pina deixa críticas a diferentes tipos de comércios tradicionais, em comparação com plataformas como a Amazon. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 21 de abril, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Only Happy When It Rains', dos Garbage.