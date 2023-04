Os 'DeInfluencers', literatura de guerra, e devolver máquinas da IQOS

No programa desta semana, José de Pina assume que é tempo de "voltar a cancelar isto", fazendo alusão ao caso da transposição da guerra da Ucrânia para obras literárias - com os exemplos a livros sobre Anne Frank ou Auschwitz. Luana do Bem reclama das pessoas que se queixam de tudo, afirmando que essa onda de negatividade tem tendência a afetá-la cada vez mais. Luís Pedro Nunes fala sobre a onda dos 'DeInfluencers', com Carla Quevedo a queixar-se sobre o difícil processo de devolver uma máquina à IQOS. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 14 de abril, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Mr. Writer' de Stereophonics.