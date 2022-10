Carteiras de homens, algoritmos, e BOX da NOS

De regresso ao Irritações, Luís Pedro Nunes traz como tema principal o drama das carteiras para homens, numa fase em que "ser homem heterossexual de meia idade não é uma posição muito defendida na sociedade". José de Pina fala sobre a "loucura e o gozo das filas", que já são, inclusive, "modelos de reportagem", com Luana do Bem a reclamar com as BOX da NOS. Já Carla Quevedo debate as pessoas "que não educam o algoritmo". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 7 de outubro, na SIC Radical.

d.r.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: