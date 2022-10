Posto Emissor #119: BLITZ convida Sónia Tavares (The Gift). Dos concertos mais marcantes à boa onda das redes sociais

Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, é a convidada desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. Numa conversa generosa, a cantora falou sobre o novo disco da banda, “Coral”, disponível apenas na app do grupo, a Rev. Os concertos mais marcantes da história dos The Gift, os episódios mais divertidos da colaboração com Brian Eno ou a admiração por Lady Gaga foram outros dos temas abordados.

Nesta conversa com Lia Pereira, Sónia Tavares regressou ainda à sua juventude, altura em que integrava uma orquestra de câmara em Alcobaça e ouvia a música favorita dos seus pais melómanos; explicou as grandes diferenças entre si e os outros membros dos The Gift; justificou a importância da boa disposição com que se apresenta nas redes sociais e falou sobre a fibromialgia, doença de que sofre.

Neste Posto Emissor, passamos ainda pelo regresso dos Depeche Mode aos discos, pelos Globos de Ouro da SIC, pelo disco novo dos Yeah Yeah Yeahs e pelos concertos da próxima semana.



