Marina Mota: “Tenho saudades de me apaixonar. Gostaria de envelhecer com um companheiro de vida”

A cumprir os 50 anos de carreira, Marina Mota partilha com Bárbara Guimarães as histórias que viveu no teatro, na revista e na televisão. "Sinto que vale a pena a minha entrega", diz. Sobre a vida amorosa, confessa que tem saudades das paixões e que já pensou em usar aplicações de encontros: "Já pensei nisso, mas as pessoas conhecem-me e depois toda a gente ficaria a saber."