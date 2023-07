Devemos banir telemóveis das escolas básicas? Laura Sanches, Mónica Almeida e Mónica Pereira respondem a Daniel Oliveira

Só que a escola é um espaço comunitário onde cada criança é individualmente educada, mas também se educa uma geração. E isso diz-nos respeito a todos. É por isso que um grupo de pais lançou uma petição pública para restringir o uso do telemóvel nas escolas. Neste episódio contamos com Mónica Pereira, uma das primeiras peticionárias. É professora de yoga para crianças, formada em ciências de comunicação e tem uma filha que vai entrar agora para o segundo ciclo, na escola pública. Uma das inspirações para esta petição foi a única escola pública que baniu os telemóveis no recreio, coisa que vários colégios privados já faziam: a EB 2/3 da Lourosa. Foi há seis anos e já é possível fazer um balanço. Nesta conversa também temos Mónica Almeida, diretora do agrupamento António Alves Amorim, em Lourosa, e professora de matemática. Por fim, para debatermos os efeitos da omnipresença destes aparelhos na vida de jovens e adolescentes, participa Laura Sanches, psicóloga clínica e autora de vários livros sobre parentalidade positiva. Dedica-se, entre outras coisas, ao desenvolvimento infantil e aconselhamento parental.

Os nossos filhos e netos não nasceram viciados em ecrãs e telemóveis. Fomos nós, os adultos, que os expusemos a um comportamento compulsivo que coloniza toda a sua vida e desenvolvimento. Por isso, somos nós que os temos de livrar de um fardo que lhe tira o direito a brincar, conviver e crescer. E devemos preparar os espaços comuns das escolas para isso. É na escola que crianças e adolescentes aprendem a socializar com os seus pares. É no recreio que aprendem a brincar e é brincar que se preparam para coisas muito sérias. É ali que aprendem a integrar-se, a integrar os outros, a resolver conflitos, a ser tolerantes, a medir forças. A ideia de que a escola deixa de cumprir a sua função nos intervalos das aulas é um apelo à negligência.

