Marco Horácio: "Ninguém imagina aquilo por que passei. Chegar a casa e não ter luz, passar a noite às escuras"

Marco Horácio veio ao Alta Definição para contar a Daniel Oliveira a sua história de perda e resiliência. Num exclusivo, revela os últimos duros anos pelos quais passou, onde o dinheiro faltou para tudo. “Tive de abdicar de refeições, (...) chegar a casa e não ter luz”, desabafa. Depois de escrever, realizar e produzir o filme 'Mau Mau Maria', o humorista hipotecou as suas duas casas para garantir que não ficava com dívidas. Apesar dos problemas financeiros que enfrentou, quando, ao mesmo tempo, teve de superar a morte da mãe, volta ao programa com uma mensagem de esperança: “Só conto isto porque o ultrapassei. (...) É possível, quando as pessoas acham que chegam ao fundo, é possível dar a volta”. Ouça em podcast o Alta Definição emitido na SIC a 1 de julho.