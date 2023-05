André de Freitas, Vasco Elvas e um convite para fazer stand-up na Ucrânia

Ir a uma festa de sexo, visitar um vidente e, talvez no futuro, fazer stand-up na Ucrânia em guerra. São propostas que os humoristas André de Freitas e Vasco Elvas querem concretizar no podcast “Fomos Lá”. O objetivo é embarcar em experiências tabu e contar o que por lá descobriram. Antes deste projeto, conheceram-se em Londres, para onde ambos partiram com o desejo de fazer comédia. Depois de alguns anos no Reino Unido, regressaram a Portugal em fases diferentes e com propósitos distintos. André de Freitas continua a apostar numa carreira internacional, abriu recentemente o espetáculo de Jim Jefferies em Portugal e foi premiado este ano no Melbourne International Comedy Festival. Vasco Elvas tem continuado na stand-up comedy, seguiu na tour de testes “Preliminares”, de Guilherme Duarte, e é destaque nas redes sociais com sketches e vídeos que atingem milhares de visualizações.

Conhecendo o cérebro de humorista, este podcast "Fomos Lá", em que embarcam em experiências tabu, foi uma desculpa que arranjaram para fazer estas experiências?

André de Freitas: Isto basicamente vem da minha amizade com o Vasco, em que constantemente faço-lhe propostas que ele nunca aceita. O Vasco, na ideia de manter a nossa amizade, diz: "Então e se fizéssemos isto". E entramos numa negociação do que seria um ponto intermédio.Vasco Elvas: Nós já falámos disto no podcast, mas o André convidou-me para ir ao Afeganistão, percebes? Eu pareço um choninhas sempre que o André diz isto, mas é tipo: "Bora à Ucrânia". São bons convites.

André de Freitas: Isto são dois convites que já aconteceram mesmo.

Vasco Elvas: E tu vês que são bons convites pelo fluxo de migração que existe para esses países nesta altura. Há tanta gente a querer entrar nesses países e olha o choninhas do Vasco não quer ir. E nesse sentido, como também temos essa experiência juntos em Londres, achámos que era fixe fazer um podcast de experiências e dar a conhecer coisas que tínhamos curiosidade em fazer. Como somos tão diferentes, o André é capaz de entrar logo numa experiência, sou muito mais ponderado [...]

André de Freitas: Tenho de explicar primeiro de onde é que este convite da Ucrânia e do Afeganistão veio. A Ucrânia veio porque houve um produtor de stand-up, que me perguntou se queria fazer stand-up lá. Está a acontecer stand-up neste momento na Ucrânia.

Está acontecer stand-up na Ucrânia?!

André de Freitas: Está a acontecer.

Vasco Elvas: E uma guerra, também, não vamos esquecer, um pequeno pormenor.

André de Freitas: E convidaram-me para ir atuar. Os comedy clubs estão a funcionar através de geradores e muita gente vai porque é tudo em caves e é mais seguro. É mais seguro estares no comedy club do que estares em casa. Então vai toda a gente ao comedy club porque são bunkers basicamente. O que tem acontecido é que as pessoas na Ucrânia, na verdade, têm tirado muito prazer de haver comédia a acontecer. Porque é a única forma de entretenimento leve, tendo em conta tudo o que está a acontecer. E quando me fizeram essa proposta pensei que era altamente. É mesmo uma experiência de uma vida. E gostava de fazer, ainda por cima foi na altura em que estávamos a começar o podcast.