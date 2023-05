Joana Cruz: “A maquilhagem e a peruca são importantes durante o cancro, mas o que está certo é o que cada pessoa sente que é bom para ela”

À conversa com Bárbara Guimarães, Joana Cruz diz ser especialista em caril de frango e bolonhesa embora não cozinhe com frequência, “na cozinha, sou mais da ótica de utilizador. Prefiro as limpezas”. A radialista revela detalhes sobre viagens que fez, conta aventuras inéditas com amigas e assume: “dizem que tenho mais férias que os outros”. Joana Cruz fala ainda sobre o cancro, o livro que escreveu, as perucas que escolheu utilizar durante o período em que esteve doente e realça a importância que teve, na sua história, a procura pela segunda opinião. “O primeiro diagnóstico que me fizeram foi: ‘não se preocupe, é um quisto, repita o exame daqui a 6 meses'”. Juanita, para os amigos, gosta de paddle, pilates e futebol, e escolhe, acima de tudo, ser feliz. Oiça Joana Cruz no Irresistível desta semana.